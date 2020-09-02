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Киев   м. Левобережная ул. Евгения Сверстюка 17, 8 этаж
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 Анже     Магазин пряжи 

О магазине

Магазин пряжи «Анже» предоставляет огромный ассортимент пряжи по низким ценам. Так же есть широкий выбор спиц, крючков и аксессуаров для вязания. У нас можно купить пряжу как итальянскую так и турецкую. Каждую неделю доставляем самые интересные новинки из Италии Мы работаем для Вас уже более 10 лет

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Пряжа по цветам

  Бежевый
  Белый
  Голубой
  Желтый
  Зеленый
  Коричневый
  Красный
  Оранжевый
  Розовый
  Серый
  Синий
  Фиолетовый
  Черный
  Цветной
  Нет цвета

Пряжа по составам

Вся пряжа Альпака Ангора Кашемир Лён Мохер Меринос Полушерстяная Искусственная Хлопок Шерсть Твид Другая...
Уважаемые покупатели, наш магазин открыт для посещения. Просьба придерживаться правил карантина и пользоваться индивидуальными средствами защиты. Курьерская доставка по Киеву по прежнему не работает. Доставка Укрпочтой и Новой Почтой работает в прежнем режиме. В субботу мы снова работаем!

Хотим обратить ваше внимание на то, что заказ хранится в отделении «Нова пошта» не более 5 рабочих дней, после чего отправляется обратно!

Нужный отмот пряжи пишите пожалуйста в комментарии к заказу.


Итальянская бобинная пряжа

Особое внимание уделяем выбору стоковой бобиной пряжи. Несколько раз в год ездим на фабрики в Италию и отбираем лучшие и уникальные составы пряжи. Затем пряжа приезжает в Украину, в Киев, разматывается на небольшие моточки и поступает в продажу.

Италия – общепризнаный мировой лидер в производстве пряжи. И не только потому, что итальянцы имеют хороший вкус и делают интересную покраску пряжи. Но и потому, что тщательно относятся к закупке высококачественного сырья для производства пряжи. И умеют делать эксклюзивные смесовки из разных составов пряжи.

Мы работаем как с небольшими мануфактурами, так и с лидерами индустрии премиум сегмента. Например: Loro Piana, Zegna Baruffa, LANA GATTO, Cariaggi и другими.

Доставка

Заказы свыше 599 грн доставляются бесплатно за наш счет. Доставка осуществляется по всей Украине «Новой Почтой» и «Укрпочтой». Если Вы находитесь в Киеве, мы можем доставить курьером. Или же ждем Вас в гости в магазин. Находимся мы возле м. Левобережная Все представленная продукция на сайте имеется в наличии и в магазине.

Не забудте вовремя забрать посылку с Новой Почты. Учтите, что на складе посылка храниться всего 5 дней, после чего отправляется назад.

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