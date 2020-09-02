 Анже     Магазин пряжи 

Магазин пряжи «Анже» предоставляет огромный ассортимент пряжи по низким ценам. Так же есть широкий выбор спиц, крючков и аксессуаров для вязания. У нас можно купить пряжу как итальянскую так и турецкую. Каждую неделю доставляем самые интересные новинки из Италии Мы работаем для Вас уже более 10 лет
Особое внимание уделяем выбору стоковой бобиной пряжи. Несколько раз в год ездим на фабрики в Италию и отбираем лучшие и уникальные составы пряжи. Затем пряжа приезжает в Украину, в Киев, разматывается на небольшие моточки и поступает в продажу.
Италия – общепризнаный мировой лидер в производстве пряжи. И не только потому, что итальянцы имеют хороший вкус и делают интересную покраску пряжи. Но и потому, что тщательно относятся к закупке высококачественного сырья для производства пряжи. И умеют делать эксклюзивные смесовки из разных составов пряжи.
Мы работаем как с небольшими мануфактурами, так и с лидерами индустрии премиум сегмента. Например: Loro Piana, Zegna Baruffa, LANA GATTO, Cariaggi и другими.
Заказы свыше 599 грн доставляются бесплатно за наш счет. Доставка осуществляется по всей Украине «Новой Почтой» и «Укрпочтой».
Если Вы находитесь в Киеве, мы можем доставить курьером. Или же ждем Вас в гости в магазин. Находимся мы возле м. Левобережная
Все представленная продукция на сайте имеется в наличии и в магазине.
Не забудте вовремя забрать посылку с Новой Почты. Учтите, что на складе посылка храниться всего 5 дней, после чего отправляется назад.
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